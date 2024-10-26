«Арсенал» и «Челси» нацелились на вингера с ценником 100 млн евро

Вингер лиссабонского «Спортинга» Джовани Кенде имеет варианты продолжения карьеры в Английской премьер-лиге, рапортует Caught Offside.

Согласно сведениям источника, в трансфере 17-летнего вингера заинтересованы лондонские «Арсенал» и «Челси». Скауты английских клубов просматривали игру Кенде в последних матчах и остались довольны его уровнем. Стоит отметить, что в трудовом соглашении Кенде с португальским клубом прописана солидная клаузула в размере 100 миллионов евро.

В текущем сезоне вингер принял участие в 13 поединках «Спортинга». На счету Джовани один забитый мяч и одна результативная передача.