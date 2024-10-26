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Гвардиола: «В «Манчестер Сити» не будет такого, как в «Манчестер Юнайтед»

26 Октября 2024 • 08:25 Комментировать

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о будущем «горожан» после своего возможного ухода из клуба.

«Я в курсе, что случилось с «Манчестер Юнайтед», в «Сити» такого не будет. Это очень плохой знак для клуба, если после ухода одного или нескольких человек все рушится. Боссы клуба прекрасно знают, что нужно делать. Они будут сохранять терпение и спокойствие. Я в этом не сомневаюсь», - передает слова испанского специалиста таблоид Daily Mail.

Гвардиола занимает пост главного тренера «Манчестер Сити» с лета 2016 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает летом следующего года.

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