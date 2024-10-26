​Вуд: «Стабильность - ключ к успеху»

В Англии стартовали матчи девятого тура АПЛ, «Лестер» принимал дома «Ноттингем Форест» и был бит по всем статьям - 1:3. Отличную игру провёл Крис Вуд, нападающий забил два мяча и удостоился самых лестных слов со стороны наставника команды. Сам он тоже выглядел очень довольным после матча:

- Мы с Нуну обрели стабильность, уже в прошлом году команда становилась всё лучше и лучше по ходу сезона, хотя мы иногда пропускали глупые голы. Я думаю, что наша стабильность - это ключ к успехам, - цитирует слова Вуда BBC Sport.

В следующем туре английского чемпионата «лесники» сыграют в гостях с «Вест Хэмом».