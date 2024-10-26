​Йейтс: «Мы в невероятной форме»

В Англии стартовали матчи девятого тура АПЛ, «Лестер» принимал дома «Ноттингем Форест» и был бит по всем статьям - 1:3. Первый гол в матче забил Райан Йейтс, капитан команды. Он считает, что сейчас «Ноттингем Форест» находится в очень хорошей форме, ведь команда поднялась уже до пятой строчки в турнирной таблице английского чемпионата Премьер-лиги.

- Игра была очень открытой с самого её начала. Мы в фантастической форме сейчас, и парни очень уверены в себе. По ходу игры даже было время опробовать новые идеи. Мы пытались держать их фанатов в напряжении. Удивлён, что мы не забили ещё. У нас большие планы, - цитирует слова Йейтса BBC Sport.

В следующем туре «лесники» сыграют в гостях с «Вест Хэмом».