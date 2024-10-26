​Стив Купер: «Я в ответе за плохой результат»

В Англии стартовали матчи девятого тура АПЛ, «Лестер» принимал дома «Ноттингем Форест» и был бит по всем статьям - 1:3. Для Стива Купера, наставника «лис», было очень неприятно попасть в этот капкан от «лесников», ведь в недавнем прошлом он тренировал как раз «Ноттингем Форест». Он признался, что ощущает свою ответственность за поражение.

- Я ответственен за то, как развивался матч. Все мы ответственны, потому что совершали глупые ошибки при пропущенных голах, за что нас наказывал соперник. Третий гол уничтожил нас, - цитирует слова Купера BBC Sport.

В следующем туре «лисы» сыграет в гостях с «Ипсвичем».