​Наставник «Ноттингем Форест»: «Хорошая игра»

В Англии стартовали матчи девятого тура АПЛ, «Лестер» принимал дома «Ноттингем Форест» и был бит по всем статьям - 1:3. Результатом очень доволен португальский специалист Нуну Эшпириту Санту, который прокомментировал события матча, завершившегося в пользу его подопечных:

- Это была солидная, хорошая игра. Я приятно удивлён и владением мячом. Крис Вуд проделал удивительную работу, он честолюбив и на поле оставляет все силы. Я хочу, чтобы такой игрок выступал у нас и далее. Он заслужил свои аплодисменты, - цитирует слова Санту BBC Sport.

В следующем туре «лесники» примут дома «Вест Хэм».