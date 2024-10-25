«Ноттингем Форест» не оставил шансов «Лестеру»

В девятом туре Премьер-лиги «Лестер» принимал «Ноттингем Форест».

В середине первого тайма соперники обменялись голами. Сначала Факундо Буонанотте потерял мяч при выходе из своей штрафной, дальше уже Джеймс Джастин неудачно выбил его прямо на ногу Райану Йейтсу, который с 22 метров поразил левый нижний угол. Ответ: Гарри Уинкс получил мяч на левом краю штрафной и исполнил передачу во вратарскую, а Джейми Варди, опередив опекуна, переправил снаряд в сетку - 1:1.

В первой атаке второго тайма Вуд получил мяч в штрафной от Эллииотта Андерсена, развернулся и пробил из-под защитника точно в дальний угол. Каллум Хадсон-Одои вошел в штрафную и нанес обводящий удар в дальний угол, но попал в штангу. Вскоре вратарь гостей сильно выбил мяч из своей штрафной, защитник соперника после отскока от газона не смог толком выбить снаряд, а подоспевший Вуд головой перебросил кипера - 1:3.

«Лесники» на расстояние в одно очко от топ-4 команд, соперник - 14-й.