Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ноттингем Форест» не оставил шансов «Лестеру»

25 Октября 2024 • 23:58 Комментировать
Лестер
1:3
Ноттингем Форест

В девятом туре Премьер-лиги «Лестер» принимал «Ноттингем Форест».

В середине первого тайма соперники обменялись голами. Сначала Факундо Буонанотте потерял мяч при выходе из своей штрафной, дальше уже Джеймс Джастин неудачно выбил его прямо на ногу Райану Йейтсу, который с 22 метров поразил левый нижний угол. Ответ: Гарри Уинкс получил мяч на левом краю штрафной и исполнил передачу во вратарскую, а Джейми Варди, опередив опекуна, переправил снаряд в сетку - 1:1.

В первой атаке второго тайма Вуд получил мяч в штрафной от Эллииотта Андерсена, развернулся и пробил из-под защитника точно в дальний угол. Каллум Хадсон-Одои вошел в штрафную и нанес обводящий удар в дальний угол, но попал в штангу. Вскоре вратарь гостей сильно выбил мяч из своей штрафной, защитник соперника после отскока от газона не смог толком выбить снаряд, а подоспевший Вуд головой перебросил кипера - 1:3.

«Лесники» на расстояние в одно очко от топ-4 команд, соперник - 14-й.

Протокол игры  
Лестер1:3Ноттингем Форест
  16'Йейтс Райан (0:1)
(1:1) Варди Джейми23'  
  47'Вуд Крис (1:2)
  60'Вуд Крис (1:3)
Хермансен МадсРикарду Перейра II  35' 68' (Эль-Ханнус Билаль ( 68') Фас ВаутОколи МемеДжастин ДжеймсНдиди Уилфред 74' (Сумаре Бубакари ( 74'  90') Уинкс Гарри  58'Фатаву АбдулБуонанотте ФакундоМавидиди Стефи  46' 68' (Айю Джордан ( 68'  88') Варди Джейми
Запасные: Рид БоббиКоуди КонорСкипп ОливерЭдуар ОдсоннТомас ЛюкУорд Дэнни II
Селс МатцЭйна ОлаМиленкович Никола  90'Мурильо ДжейсонМорено Алекс  41' 72' (Уильямс Неко ( 72') Йейтс РайанДомингес Николас  79'Эланга Энтони 77' (Силва Жота ( 77') Андерсон Эллиот 72' (Родригес Фелипе II ( 72') Хадсон-Одои Каллум 76' (Соса Рамон ( 76') Вуд Крис 81' (Авонийи Тайво ( 81')
Запасные: Тоффоло ХарриУорд-Праус ДжеймсБоли ВийиМигель Карлос
25 октября. Стадион "Кинг Пауэр" (Лестер).
100 $Получить
Реклама, melbet.ru
300 $Получить
Реклама

 

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Лестер Ноттингем Форест

Новости по матчу

24 Октября
15:47
Актуальный прогноз и ставка на Лестер — Ноттингем Форест АПЛ — 25 октября 2024
10:43
Ставка и прогноз на точный счёт матча Лестер – Ноттингем Форест чемпионата Англии — 25 октября 2024
21 Октября
05:04
Варди задумался о завершении карьеры
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Мюллер дал комментарий после разгрома от «Барселоны» Анри предупредил Мбаппе насчёт «Реала» Два основных игрока «Реала» пропустят битву с «Барселоной» У Флика спросили про 8:2 после разгрома «Баварии» «Спартак» принял решение по Бонгонде Компани – об игроке «Барселоны»: «Он станет одним из лучших защитников в истории» Анчелотти рассказал, за счёт чего «Реал» перевернул матч с «Боруссией» Из-за кого «Краснодар» проиграл «Пари НН» и свалился в Путь регионов: три худших игрока матча Кубка России Нойер прокомментировал поражение «Баварии» от «Барселоны» Тренер «Баварии» назвал лучшую команду Европы после 1:4 от «Барселоны»
Флик уничтожил «бывших»: «Барселона» разгромила «Баварию» после шести поражений кряду «Реал» - «Боруссия» Дортмунд: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:2 «Барселона» 5 раз огорчила оборону «Севильи» Названа лучшая команда в истории футбола: «Реал» ниже «Аякса» Дзюба назвал лучшего футболиста всех времён - это не Роналду и Месси Тренер из Италии согласился возглавить «Манчестер Юнайтед» «Барселона» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 «Сельта» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Барселона» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:1 «Манчестер Сити» хочет форварда «Барселоны», похоронившего «Баварию»
Спортивные новости
«Спартак», выигрывая по ходу матча 2:0, проиграл СКА в КХЛ «Ак Барс» всухую обыграл «Адмирал» в матче КХЛ Экс-игрок СКА — о погоне Овечкина за рекордом Гретцки: «Это бизнес, который будет долго работать и продаваться» Гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Филадельфию» ЦСКА дома уверенно переиграл «Амур» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Лестер Лестер
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
1
3
2.38 3.50 2.75
Видео
26.10.24 в 17:00
Брентфорд Брентфорд
Ипсвич Ипсвич
1.54 4.50 5.00
Видео
26.10.24 в 17:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Саутгемптон Саутгемптон
1.08 9.40 27.00
Видео
26.10.24 в 17:00
Астон Вилла Астон Вилла
Борнмут Борнмут
1.62 4.10 4.80
Видео
26.10.24 в 17:00
Брайтон Брайтон
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
1.50 4.50 5.60
Видео
26.10.24 в 19:30
Эвертон Эвертон
Фулхэм Фулхэм
2.39 3.45 2.75
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
25 Октября
23:58 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» не оставил шансов «Лестеру»
21:01 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» сделал запрос и собирает информацию по Дэвису
20:45 · Англия. Премьер-лига
Ямаля хотят подписать два суперклуба АПЛ
20:39 · Англия. Премьер-лига
Филлипса могут выгнать из «Ипсвича» уже зимой 1 слухи
20:23 · Англия. Премьер-лига
Савио объяснил, почему взял номер Мареза в «Манчестер Сити»
19:44 · Англия. Премьер-лига
«Айнтрахт» установил ценник на своего бомбардира, которого хочет забрать «Ливерпуль»
18:51 · Англия. Премьер-лига
Слот: «Думаю, что «Арсенал» будет одним из наших конкурентов»
18:47 · Англия. Премьер-лига
Слот высказался о кадровой ситуации в «Ливерпуле» перед игрой с «Арсеналом»
18:13 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Я никогда не думаю, что мы проиграем»
17:58 · Англия. Премьер-лига
Франк порассуждал о будущем: «Меня могут в какой-то момент уволить…»
17:52 · Англия. Премьер-лига
Эмери назвал большую мечту в «Астон Вилле»
17:51 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Баварии» Дэвис принял решение о будущем слухи
16:52 · Англия. Премьер-лига
Мареска: «Мне очень нравится «Ньюкасл»
16:40 · Англия. Премьер-лига
Артета высказался о матче против «Ливерпуля» 1
16:34 · Англия. Премьер-лига
Мареска высказался о конкуренции Джексона и Нкунку
16:24 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» выбрал игрока на замену Холанну слухи
15:59 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Травмы сдерживают «Манчестер Юнайтед»
15:52 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг ответил на вопрос о кадровой ситуации в «Манчестер Юнайтед»
15:22 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола высказался о Фодене
15:16 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Я всегда испытываю большое уважение к командам, поднявшимся из Чемпионшипа»
15:08 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола назвал ещё двух игроков, которые не сыграют за «Манчестер Сити»
15:00 · Англия. Премьер-лига
Дьяков объяснил желание де Брёйне перейти в клуб МЛС эксклюзив
14:50 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола ответил, готовы ли де Брёйне и Уокер
13:56 · Англия. Премьер-лига
Моуринью обратился к Абрамовичу с опозданием
11:01 · Англия. Премьер-лига
Экс-футболист «Ливерпуля» назвал самый стабильный клуб АПЛ
Все новости