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«Манчестер Юнайтед» сделал запрос и собирает информацию по Дэвису

25 Октября 2024 • 21:01 Комментировать

Всё идёт к тому, что защитник Альфонсо Дэвис покинет «Баварию» по завершению сезона 2024/2025. Канадский футболист может обрести статус свободного агента и перебраться в другую команду бесплатно.  

Ранее фаворитом на подписание Дэвиса считался мадридский «Реал», но теперь на арену выходит «Манчестер Юнайтед». По данным журналиста немецкого Sky Флориана Плеттенберга, от «красных дьяволов» уже поступал неофициальный запрос в лагерь игрока. В последние дни английский клуб собирает информацию по 23-летнему Альфонсо. Манкунианцы хотели бы заполучить канадца на позицию левого защитника.

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Бавария Манчестер Юнайтед Альфонсо Дэвис ещё теги
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