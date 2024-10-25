Ямаля хотят подписать два суперклуба АПЛ

Два топ-клуба Английской премьер-лиги проявляют заинтересованность в подписании вингера каталонской «Барселоны» Ламина Ямаля, информирует Teamtalk.

Согласно сведениям журналистов, заполучить в свои ряды 17-летнего испанца хотят лондонский «Арсенал» и «Ливерпуль». «Сине-гранатовые» могут расстаться со своей звездой из-за финансовых трудностей.

Ямаль в настоящий момент оценивается в 150 миллионов евро. Срок действующего трудового соглашения между «Барселоной» и Ламином истекает летом 2026 года.

В текущем сезоне вингер провел 13 поединков за каталонскую команду, записав на свой счет пять забитых мячей и семь голевых передач.

Ямаль рассказал, кем хочет стать в «Барселоне»