Английский полузащитник Кэлвин Филлипс может досрочно покинуть «Ипсвич». В составе «трактористов» 28-летний футболист выступает в текущем сезоне в рамках аренды.

По информации Football Insider, в клубе очень недовольны текущем состоянием игрока. И если он не освоится в команде в ближайшие месяцы, его могут отправить обратно в «Манчестер Сити» уже в этом январе.

На данный момент хавбек провёл за «Ипсвич» всего лишь шесть матчей во всех турнирах. У футболиста в них ноль забитых голов и ноль оформленных голевых передач. Срок аренды игрока у «горожан» рассчитан до конца текущего футбольного сезона.