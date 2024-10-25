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Филлипса могут выгнать из «Ипсвича» уже зимой слухи

25 Октября 2024 • 20:39 Комментировать

Английский полузащитник Кэлвин Филлипс может досрочно покинуть «Ипсвич». В составе «трактористов» 28-летний футболист выступает в текущем сезоне в рамках аренды.

По информации Football Insider, в клубе очень недовольны текущем состоянием игрока. И если он не освоится в команде в ближайшие месяцы, его могут отправить обратно в «Манчестер Сити» уже в этом январе.

На данный момент хавбек провёл за «Ипсвич» всего лишь шесть матчей во всех турнирах. У футболиста в них ноль забитых голов и ноль оформленных голевых передач. Срок аренды игрока у «горожан» рассчитан до конца текущего футбольного сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Ипсвич Манчестер Сити Кэлвин Филлипс ещё теги
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