Савио объяснил, почему взял номер Мареза в «Манчестер Сити»

Вингер «Манчестер Сити» Савио высказался о бывшем игроке «горожан» Рияде Марезе.

— Я всегда мечтал играть как Марез. Я спрашивал Эдерсона, как он тренировался, как играл. Эдерсон говорил, что Марез был невероятен. Я решил взять его номер в «Манчестер Сити», потому что хочу продолжить то наследие, которое он здесь оставил, — приводит слова Савио журналист Джек Гоган.

Марез выступал за «Манчестер Сити» с 2018 по 2023 год. За это время он принял участие в 236 матчах, в которых забил 78 мячей и стал автором 56 результативных передач.

В настоящий момент 33-летний Марез выступает за саудовский «Аль-Ахли».