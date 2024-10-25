«Айнтрахт» установил ценник на своего бомбардира, которого хочет забрать «Ливерпуль»

Стало известно, за какую сумму немецкий «Айнтрахт» готов отпустить своего центрального нападающего Омара Мармуша.
Как утверждает журналист Флориан Плеттенберг, «орлы» оценивают 25-летнего египтянина в 50-60 миллионов евро.
Сообщается, что «Ливерпуль» уже контактировал с Мармушем, который живет мечтой оказаться однажды в Английской премьер-лиге.
В текущей кампании Мармуш забил десять мячей и сделал семь голевых передач в 11 встречах с учетом всех турниров.
Контракт форварда с «Айнтрахтом» будет действовать до середины 2027 года. Специалисты Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 40 млн евро.
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