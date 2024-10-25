Слот: «Думаю, что «Арсенал» будет одним из наших конкурентов»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот дал комментарий перед домашним матчем девятого тура Английской премьер-лиги против «Арсенала».

«На столь ранней стадии сезона никто не знает, кто будет твоим главным конкурентом. Но я думаю, что «Арсенал» будет одним из наших конкурентов. Терять очки или набирать очки в таких матчах – это всегда важно», - сказал Слот на пятничной пресс-конференции.

Матч английского чемпионата между «Арсеналом» и «Ливерпулем» пройдёт в воскресенье, 27 октября. Стартовый свисток футболисты и зрители на стадионе «Эмирейтс» услышат в 19:30 по московскому времени.