Слот высказался о кадровой ситуации в «Ливерпуле» перед игрой с «Арсеналом»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот дал комментарий по поводу кадровой ситуации перед матчем Английской премьер-лиги с «Арсеналом».

«Жота, Кьеза и Брэдли чувствуют себя лучше. Кьеза может начать тренироваться сегодня или завтра. Жота определённо пропустит матч с «Арсеналом». Что касается Брэдли, то мы посмотрим завтра.

Алиссон? Прогресс идёт хорошо, как мы и ожидали. Но в короткие сроки он не вернётся. Пока он даже находится не на конечной стадии реабилитации. Не могу сказать вам, как много пропустит Алиссон, но на следующей неделе он точно не сыграет», - сказал Слот журналистам.