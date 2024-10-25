Артета: «Я никогда не думаю, что мы проиграем»

В воскресенье «Арсенал» проведёт домашний матч Премьер-лиги против «Ливерпуля». Главный тренер лондонской команды столкнулся с серьёзными кадровыми проблемами: ряд игроков не сыграют из-за травм, а защитник Вильям Салиба дисквалифицирован. У Артеты на пресс-конференции спросили, является ли такая ситуация его самым большим испытанием в клубе.

«У нас были трудные и сложные моменты, но я не думаю, что это один из них. Мы полны энергии, и атмосфера на «Эмирейтс» будет потрясающей. Мы с нетерпением ждём игры. Я никогда не думаю о проигрыше. Я не трачу ни секунды на подготовку, думая о том, что мы проиграем. Нам просто не повезло с травмами.

Травмы игроков в сборных трудно контролировать. Это может случиться, но всё зависит от того, как мы можем это отреагировать и изменить это. Когда должна мысленно адаптироваться к этому и сохранять веру в себя даже при проблемах с составом», - сказал Артета журналистам.