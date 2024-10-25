Франк порассуждал о будущем: «Меня могут в какой-то момент уволить…»

Рулевой «Брентфорда» Томас Франк дал новый комментарий на тему своего будущего. Ранее слухи связывали этого специалиста с более статусными клубами, в частности с «Манчестер Юнайтед».

«Прежде всего, я очень счастлив здесь. Это фантастический клуб с фантастическими футболистами, персоналом и владельцами. Но кто знает, что будет в будущем? Я не могу сказать, что проведу здесь всю карьеру, потому что жизнь меняется. Меня могут в какой-то момент уволить. Я не могу это контролировать.

С другой стороны, в какой-то день я могу проснуться и подумать, что мне нужен новый вызов. Или о возвращении в Данию, ведь я знаю, что в какой-то момент вернусь туда.

Большой клуб не всегда является большим вызовом. Это просто другой вызов. Но сейчас это не важно, ведь у нас завтра игра против «Ипсвича», - сказал Франк.