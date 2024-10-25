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Эмери назвал большую мечту в «Астон Вилле»

25 Октября 2024 • 17:52 Комментировать
Астон Вилла
...
Борнмут
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Через 21 ч. 54 мин.

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался о своей работе в бирмингемском клубе.

«Надеюсь, мы будем продолжать совершенствоваться. Прошло два года с момента, когда я сюда пришёл. Мы достигли некоторых целей, но впереди ещё много работы. Очень важно продолжать усердно работать, когда ты чего-то добиваешься. Это важно как для игроков, так и для тренеров. Я требователен ко всем, мы должны наслаждаться тем, что мы делаем.

Моё требование – играть в еврокубках. Вторая большая мечта – выиграть трофей. Мы хотим продолжать прогресс», - сказал Эмери на пресс-конференции.

Отметим, что в этом сезоне «Астон Вилла» выступает в Лиге чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Унаи Эмери Астон Вилла

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