Появилась информация о будущем защитника мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвиса.

Как утверждает Manchester United Forever, Дэвис принял окончательное решение об уходе из «Баварии», игрок больше не будет вести переговоры с клубом по новому контракту.

Сообщается, что «Манчестер Юнайтед» активно работает над подписанием футболиста, не особо афишируя данную информацию. По сведениям источника, мадридский «Реал» тоже проявляет высокую активность в трансфере Дэвиса.

Напомним, действующий трудовой договор 23-летнего канадского игрока с «Баварией» рассчитан до середины 2025 года.