Мареска: «Мне очень нравится «Ньюкасл»

Рулевой «Челси» Энцо Мареска высказался о ближайшем сопернике – в воскресенье «пенсионеры» будут играть против «Ньюкасла» на своём поле.

«Ньюкасл» очень силён физически, у них очень хорошая команда. Возможно, им немного не повезло в последней игре против «Брайтона». Думаю, они заслуживают иметь больше очков. Они провели много лет в этом составе и работают хорошо. Мне очень нравится «Ньюкасл», и у нас есть шанс проявить себя», - сказал Мареска на пресс-конференции.

Матч между «Челси» и «Ньюкаслом» пройдёт в воскресенье, 27 октября. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.