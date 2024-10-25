Артета высказался о матче против «Ливерпуля»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета дал комментарий по поводу предстоящего матча Премьер-лиги против «Ливерпуля».

«У нас был выходной после матча Лиги чемпионов и два дня на подготовку к игре. Это большой матч, большая возможность. Мы любим такие матчи на «Эмирейтс». Команда с нетерпением ждёт этого.

Мы должны продолжать играть с доминированием и уверенностью. Наша вера, энергия и преданность делу необходимы в таком большом матче, как этот.

Арне Слот прекрасно стартовал в «Ливерпуле». Сейчас они находятся в хорошей форме и лидируют. «Ливерпуль» уже на протяжении девяти лет конкурирует на самом высоком уровне», - сказал Артета на пресс-конференции.