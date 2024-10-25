Мареска высказался о конкуренции Джексона и Нкунку

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался о нападающих команды – о Николасе Джексоне и Кристофере Нкунку.

«Мы прекрасно знаем, что Джексон важен для нас. Он фантастически работает с мячом, он забивает и ассистирует, он усердно работает без мяча, он прессингует так, как мы хотим. У нас также есть Кристофер Нкунку. Он поможет нам, потом что сезон очень длинный. Матчей очень много, и иногда план на игру может отличаться. Иногда Нкунку может подходить лучше, чем Нико. Мы можем выбирать», - сказал Мареска на пресс-конференции.

В воскресенье, 27 октября, «Челси» проведёт домашний матч против «Ньюкасла».