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«Манчестер Сити» выбрал игрока на замену Холанну слухи

25 Октября 2024 • 16:24 Комментировать

Поговаривают, что в ближайшие годы нападающий Эрлинг Холанн может отправиться в чемпионат Испании. При таком раскладе «Манчестер Сити» потеряет важного игрока, способного регулярно забивать. В стане «горожан» уже сейчас готовятся к возможному уходу Холанна. Как сообщает портал TodoFichajes, в качестве замены для норвежца чемпионы Англии определили Виктора Дьёкереша из лиссабонского «Спортинга».

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 26-летнего Дьёкереша в 70 миллионов евро. Действующий контракт 26-летнего шведа со «Спортингом» рассчитан до середины 2028 года.

«Реал» может провернуть трансфер суперзвезды за 150 млн евро

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Спортинг Лиссабон Эрлинг Холанн Виктор Дьёкереш ещё теги
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