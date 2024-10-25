Поговаривают, что в ближайшие годы нападающий Эрлинг Холанн может отправиться в чемпионат Испании. При таком раскладе «Манчестер Сити» потеряет важного игрока, способного регулярно забивать. В стане «горожан» уже сейчас готовятся к возможному уходу Холанна. Как сообщает портал TodoFichajes, в качестве замены для норвежца чемпионы Англии определили Виктора Дьёкереша из лиссабонского «Спортинга».

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 26-летнего Дьёкереша в 70 миллионов евро. Действующий контракт 26-летнего шведа со «Спортингом» рассчитан до середины 2028 года.

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