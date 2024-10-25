Тен Хаг: «Травмы сдерживают «Манчестер Юнайтед»

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался насчёт того, что его команду уже два года преследуют травмы.

«Да, это сдерживает наш уровень и влияет на нашу позицию в турнирной таблице. Когда у вас постоянно нет футболистов, вы не можете выстроить лучшую команду. Это сдерживает нас на данный момент.

Нам часто нужно больше доступных игроков. Нужно работать над этим. Когда у нас будут все футболисты, мы сможем добиться успеха, что мы демонстрировали в последние месяцы», - сказал тен Хаг журналистам.

Ближайший матч «Манчестер Юнайтед» проведёт в воскресенье, 27 октября, - против «Вест Хэма» на выезде.