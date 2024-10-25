Тен Хаг ответил на вопрос о кадровой ситуации в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг дал комментарий по поводу кадровой ситуации в преддверии гостевого матча Премьер-лиги против «Вест Хэма».

«Мы ожидаем возвращения Бруну Фернандеша, а также надеемся на готовность Джонни Эванса. Травма Антони? Я пока ничего не знаю», - сказал тен Хаг журналистам на пятничной пресс-конференции.

Напомним, что Антони во втором тайме матча Лиги Европы против «Фенербахче» покинул поле на носилках. Бразилец травмировался в скором времени после выхода на замену.

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» занимает 12-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.