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Гвардиола высказался о Фодене

25 Октября 2024 • 15:22 Комментировать
Манчестер Сити
...
Саутгемптон
1 1.11 X 11.00 2 21.00
26.10 17:00

На неделе «Манчестер Сити» разгромил в Лиге чемпионов «Спарту» (5:0). Фил Фоден забил один из голов и после матча заявил, что теперь чувствует себя лучше. Комментарий об игроке дал рулевой «горожан» Хосеп Гвардиола.

«Я не переживаю насчёт Фодена, потому что знаю, что когда он в порядке, то он сделает свою работу. У него невероятный талант, за счёт которого он способен решать матчи. Но в карьере бывают трудные моменты. Футболист должен стараться ограничивать их количество. Я рад слышать, что Фоден чувствует себя хорошо», - сказал Гвардиола на пресс-конференции.

В субботу «Манчестер Сити» сыграет против «Саутгемптона».

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МАНЧЕСТЕР СИТИ САУТГЕМПТОН
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15:08 · Англия. Премьер-лига
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15:00 · Англия. Премьер-лига
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