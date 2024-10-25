Гвардиола высказался о Фодене

На неделе «Манчестер Сити» разгромил в Лиге чемпионов «Спарту» (5:0). Фил Фоден забил один из голов и после матча заявил, что теперь чувствует себя лучше. Комментарий об игроке дал рулевой «горожан» Хосеп Гвардиола.

«Я не переживаю насчёт Фодена, потому что знаю, что когда он в порядке, то он сделает свою работу. У него невероятный талант, за счёт которого он способен решать матчи. Но в карьере бывают трудные моменты. Футболист должен стараться ограничивать их количество. Я рад слышать, что Фоден чувствует себя хорошо», - сказал Гвардиола на пресс-конференции.

В субботу «Манчестер Сити» сыграет против «Саутгемптона».