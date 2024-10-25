В субботу «Манчестер Сити» проведёт домашний матч Премьер-лиги против «Саутгемптона». В преддверии поединка перед журналистами выступил рулевой «горожан» Хосеп Гвардиола.

«Я всегда испытываю большое уважение к командам, поднявшимся из Чемпионшипа. Я не знаю, как мы можем иногда жаловаться на напряжённое расписание матчей, учитывая то, сколько игр проводят команды Чемпионшипа.

После игры Лиги чемпионов я предпочёл бы играть в АПЛ с кем-то из верхней части таблицы, потому что тогда у вас выше уровень концентрации. Но что есть, то есть», - сказал Гвардиола.

«Манчестер Сити» и «Саутгемптон» сыграют в субботу, 26 октября.