Гвардиола назвал ещё двух игроков, которые не сыграют за «Манчестер Сити»

Хосеп Гвардиола столкнулся с кадровыми проблемами в процессе подготовки к домашнему матчу Премьер-лиги против «Саутгемптона». По словам Гвардиолы, Кайл Уокер и Кевин де Брёйне ещё не восстановились на сто процентов, поэтому не помогут команде в субботу.

В продолжении пресс-конференции Гвардиола сообщил о том, что атакующие полузащитники Джек Грилиш и Жереми Доку тоже пропустят игру против «святых».

Матч между «Манчестер Сити» и «Саутгемптоном» стартует 26 октября в 17:00 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.