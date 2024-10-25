Гвардиола ответил, готовы ли де Брёйне и Уокер

В субботу «Манчестер Сити» проведёт домашний матч девятого тура Английской премьер-лиги против «Саутгемптона». Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола на пресс-конференции сообщил о том, что защитник Кайл Уокер и полузащитник Кевин де Брёйне не выйдут на поле. Англичанин и бельгиец ещё не готовы играть.

«Манчестер Сити» на текущий момент занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от «Ливерпуля» на одно очко (20 против 21). Матч против «Саутгемптона» команда Хосепа Гвардиолы начнёт 26 октября в 17:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.