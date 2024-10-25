Моуринью обратился к Абрамовичу с опозданием

В четверг день рождения отпраздновал бывший владелец «Челси» Роман Абрамович. По этому случаю публикацию в социальных сетях сделал экс-капитан «пенсионеров» Джон Терри.

«С днём рождения, босс. Лучший владелец в мировом футболе. Спасибо за всё», - написал Терри.

В пятницу комментарий к этой публикации оставил рулевой «Фенербахче» Жозе Моуринью. Португалец опоздал с поздравлениями, очевидно, из-за подготовки к матчу Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед» (1:1).

«С днём рождения, босс», - написал Моуринью.

Жозе Моуринью тренировал «Челси» на протяжении двух периодов – в 2004-2007 и 2013-2015 годах. Под руководством португальца «пенсионеры» трижды выигрывали Премьер-лигу (2005, 2006, 2015).