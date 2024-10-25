«Реал» может провернуть трансфер суперзвезды за 150 млн евро

Летом состав «Реала» пополнил нападающий Килиан Мбаппе. Мадридский клуб в обозримом будущем может подписать ещё одного статусного форварда. Как сообщает испанский Sport, ссылаясь на Sky Sports, проект «сливочных» интересен Эрлингу Холанну. Норвежский супербомбардир уже сообщил своему окружению о желании в скором времени примерить на себе футболку «Реала».

Источник отмечает, что в действующем контракте Эрлинга Холанна с «Манчестер Сити» прописана опция выкупа за 150 миллионов евро. «Реал» может попробовать купить норвежца через активацию этой опции.

За «Манчестер Сити» Холанн провёл 110 матчей, в которых забил 103 гола.