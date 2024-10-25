Дьяков объяснил желание де Брёйне перейти в клуб МЛС

Экс-защитник «Ростова» и «Динамо» Виталий Дьяков в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о возможном переходе полузащитника «Манчестер Сити» Кевина де Брёйне в клуб МЛС.

«Тут вопрос понятно, что финансовый, но де Брёйне и так не бедный человек, денег заработал. Поэтому кроме финансовой стороны играет роль комфорта жизни в Саудовской Аравии или США. Не знаю, что он выберет, понятно, что он поиграл много лет в Англии, выиграл Лигу чемпионов и остальные титулы, пик сборной Бельгии уже прошёл. Карьера Кевина скоро будет близиться к концу, и тот плотный график: АПЛ, еврокубки, сборная… Усталость накапливается, и хочется играть там, где поменьше игр, слабее уровень, и уже наслаждаться футболом», - сказал Дьяков.

Ранее стало известно о том, что бельгиец может стать футболистом американского клуба «Сан-Диего» уже летом 2025 года.