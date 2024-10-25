Экс-футболист «Ливерпуля» назвал самый стабильный клуб АПЛ

Бывший защитник «Ливерпуля» Глен Джонсон поделился мыслями относительно чемпионской гонки в Английской премьер-лиге.
«Я считаю, что на чемпионский титул претендуют три команды. Но если смотреть на стабильность, то в этом плане «Ливерпуль» очень хорошо справляется и продолжает побеждать. Такие успехи, как против «Челси», могут сыграть огромную роль на финише сезона. Главного претендента назвать тяжело, но «красные» сейчас выглядят стабильнее всех», - передает слова футболиста Betfred.
После восьми туров чемпионата Англии подопечные Арне Слота с 21 баллом лидируют в турнирной таблице. Вторым идет «Манчестер Сити» (20), а третьим – «Арсенал» (17).
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