«Ливерпуль» нашёл замену Тренту, которого подпишет «Реал»

Фланговый защитник Оскар Мингеса, который связан контрактными обязательствами с «Сельтой», может продолжить карьеру в топ-клубе Английской премьер-лиги. Об этом рапортует портал Todofichajes.

Согласно сведениям источника, в трансфере 25-летнего футболиста заинтересован «Ливерпуль». Боссы мерсисайдского клуба рассматривают Мингесу в качестве замены Тренту Александеру-Арнольду, которого собирается подписать мадридский «Реал».

Трансферная стоимость Оскара оценивается в 12 миллионов евро. Срок действующего контракта между ним и клубом истекает в конце июня 2026 года.

В текущем сезоне Ла Лиги Мингеса провел девять матчей, записав на свой счет два забитых мяча и пять голевых передач.