Зинченко рассказал, когда получил полноценный контракт в Англии

Украинский защитник Александр Зинченко, выступающий за лондонский «Арсенал», рассказал о том, когда получил контракт футболиста основного состава в АПЛ.

«Я играл сначала по контракту с молодежной командой. Когда мне был предложен полноценный контракт? На тот момент я провел более 40 матчей в Премьер-лиге и уже выиграл два чемпионских титула», - цитирует Александра The Guardian.

Напомним, что Зинченко перебрался в Англию в 2016 году, подписав трудовое соглашение с «Манчестер Сити». Вместе с «горожанами» он четыре раза становился чемпионом Премьер-лиги. С 2022 года украинский защитник выступает за лондонский «Арсенал».