Кьеза может покинуть «Ливерпуль» - названа причина

Итальянский вингер Федерико Кьеза может покинуть «Ливерпуль» в зимнее трансферное окно. Согласно данным Calciomercato, руководство мерсисайдского гранда рассматривает вариант с арендой игрока.

Кьеза, ранее выступавший в итальянской Серии А, может вернуться на родину. В услугах экс-футболиста туринского «Ювентуса» заинтересованы миланский «Интер», «Рома» и «Милан». Федерико может отправиться в Италию для получения регулярной игровой практики, чего лишен в «Ливерпуле».

В текущем сезоне полузащитник поучаствовал всего в трех поединках «красных», отметившись одним голевым пасом. Трудовой договор Федерико с мерсисайдцами рассчитан до середины 2028 года.