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Кьеза может покинуть «Ливерпуль» - названа причина

25 Октября 2024 • 08:48 Комментировать

Итальянский вингер Федерико Кьеза может покинуть «Ливерпуль» в зимнее трансферное окно. Согласно данным Calciomercato, руководство мерсисайдского гранда рассматривает вариант с арендой игрока.

Кьеза, ранее выступавший в итальянской Серии А, может вернуться на родину. В услугах экс-футболиста туринского «Ювентуса» заинтересованы миланский «Интер», «Рома» и «Милан». Федерико может отправиться в Италию для получения регулярной игровой практики, чего лишен в «Ливерпуле».

В текущем сезоне полузащитник поучаствовал всего в трех поединках «красных», отметившись одним голевым пасом. Трудовой договор Федерико с мерсисайдцами рассчитан до середины 2028 года.

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