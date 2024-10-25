Бывший английский тренер: «Ливерпуль» не сохранит Трента»

Экс-наставник «Тоттенхэма» Тим Шервуд поделился мнением о будущем Трента Александера-Арнольда в «Ливерпуле».

Контракт 26-летнего правого защитника с «красными» истекает после завершения текущего сезона. Переманить звёздного англичанина в свои ряды, как известно, намерен мадридский «Реал».

«Думаю, Трент уйдёт. Он выиграл с «Ливерпулем» всё, и теперь, когда к нему постучится «Реал»... Он был великолепен в «Ливерпуле», но сейчас я бы сказал, что у них нет шансов удержать его», – цитирует Goal Шервуда.

Трент Александер-Арнольд выступает за мерсисайдцев на протяжении всей карьеры. Футболист провёл 321 матч за родной для себя клуб во всех турнирах, отметившись 19 голами и 83 ассистами.