Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Бывший английский тренер: «Ливерпуль» не сохранит Трента»

25 Октября 2024 • 05:01 Комментировать
Реал Мадрид
...
Барселона
1 2.03 X 4.15 2 3.30
26.10 22:00

Экс-наставник «Тоттенхэма» Тим Шервуд поделился мнением о будущем Трента Александера-Арнольда в «Ливерпуле».

Контракт 26-летнего правого защитника с «красными» истекает после завершения текущего сезона. Переманить звёздного англичанина в свои ряды, как известно, намерен мадридский «Реал».

«Думаю, Трент уйдёт. Он выиграл с «Ливерпулем» всё, и теперь, когда к нему постучится «Реал»... Он был великолепен в «Ливерпуле», но сейчас я бы сказал, что у них нет шансов удержать его», – цитирует Goal Шервуда.

Трент Александер-Арнольд выступает за мерсисайдцев на протяжении всей карьеры. Футболист провёл 321 матч за родной для себя клуб во всех турнирах, отметившись 19 голами и 83 ассистами.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Тим Шервуд Трент Александер-Арнольд трансферы футбола - лето 2025 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 25 Октября
05:01
Бывший английский тренер: «Ливерпуль» не сохранит Трента»
04:12
Перес, Анчелотти и многие игроки «Реала» отправятся в Париж, чтобы увидеть Винисиуса с «Золотым мячом»
03:14
Французский защитник стал целью «Барселоны»
01:32
В «Барселоне» надеются, что Флик поможет выиграть борьбу у «Реала» за звёздного игрока
00:39
Рискованный прогноз и ставка на Реал — Барселона чемпионата Испании — 26 октября 2024
24 Октября
23:38
Альба – о Ямале: «Это безумие»
23:19
Милитао может сыграть на новой позиции в матче с «Барселоной»
23:03
Инсайдер Романо рассказал, как Рафинья отклонил невероятное предложение из Саудовской Аравии 1
22:43
Инсайдер Романо оценил вероятность ухода звёздного игрока из «Баварии» в 90%
22:10
Модрич выйдет в старте в матче «Реала» с «Барселоной»
19:34
Щесны ответил, выпустил бы себя на поле в «эль класико», если был бы тренером «Барселоны»
19:09
Ольмо считает, что «Барселона» может одолеть «Реал»
18:50
Названы сроки восстановления вратаря «Реала» Куртуа
18:15
Рианчо – об «эль класико»: «Выделить фаворита невозможно»
16:53
Тер Штеген сообщил о начале процесса восстановления
16:45
«Реал» готов отпустить звезду в АПЛ 2
15:42
Ямаль: «Барселона» — лучшая команда в мире, и мы это доказываем»
14:46
«Реал» сделал заявление по Родриго
04:55
Сын Пеле: «Хочу, чтобы Винисиус выиграл «Золотой мяч» 1
03:51
Ямаль поделился ожиданиями от матча «Барселоны» с «Реалом»
23 Октября
19:15
Стало известно, кто будет основным вратарём «Барселоны» в сезоне 3
17:02
Гасилин назвал решающий фактор грядущего «эль класико»
14:38
Два основных игрока «Реала» пропустят битву с «Барселоной» 1
13:36
Против «Барселоны» может сыграть Лунин – в «Реале» назвали причину
13:16
Важный игрок «Реала» пропустит «эль класико»
04:16
Родриго прокомментировал свою травму
03:39
Васкес: «Антимадридистам не нравится, что мы так часто побеждаем»
01:33
Родриго вряд ли успеет восстановиться к матчу «Реала» с «Барселоной»
22 Октября
23:57
«Реал» потерял Родриго за четыре дня до матча с «Барселоной»
22:15
«Барселона» и «Арсенал» поспорят за форварда с ценником в 90 млн евро
22:12
Рискованный прогноз и ставка на матч Реал — Барселона чемпионата Испании — 26 сентября 2024
21 Октября
22:03
Прогноз на точный счёт матча Реал – Барселона чемпионата Испании – 26 октября 2024
20:50
Флик восхищён игрой Кубарси 1
05:38
Ривалдо назвал точный счёт предстоящего «эль класико» 4
20 Октября
00:08
«Реал» вплотную подобрался к беспроигрышному рекорду – впереди матч с «Барселоной»
26 Сентября
01:13
Мбаппе намерен набрать оптимальную форму к матчу с «Барселоной»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД БАРСЕЛОНА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Винисиус раскрыл, что сказал Анчелотти в перерыве матча «Реал» – «Боруссия» Мюллер дал комментарий после разгрома от «Барселоны» Тренер «Спартака» Сакич: «Нам будет не хватать Станковича» В «Спартаке» приняли решение по Пруцеву Анри предупредил Мбаппе насчёт «Реала» Названа лучшая команда в истории футбола: «Реал» ниже «Аякса» «Спартак» снова ошибся с тренером: что не так со Станковичем «Спартак» принял решение по Бонгонде Два основных игрока «Реала» пропустят битву с «Барселоной» Экс-игрок «Реала» Кроос назвал двух людей, которым боялся сказать о завершении карьеры
Флик уничтожил «бывших»: «Барселона» разгромила «Баварию» после шести поражений кряду «Реал» - «Боруссия» Дортмунд: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:2 «Барселона» 5 раз огорчила оборону «Севильи» Дзюба назвал лучшего футболиста всех времён - это не Роналду и Месси Названа лучшая команда в истории футбола: «Реал» ниже «Аякса» «Барселона» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 Тренер из Италии согласился возглавить «Манчестер Юнайтед» «Сельта» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Барселона» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:1 «Реал» разочаровался в Мбаппе
Спортивные новости
Гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Филадельфию» ЦСКА дома уверенно переиграл «Амур» СКА поиздевался над «Куньлунем» в матче КХЛ, у Плотникова - хет-трик «Трактор» в результативном матче обыграл «Авангард» в КХЛ Всё решилось в серии буллитов: «Локомотив» переиграл московское «Динамо» в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
25.10.24 в 22:00
Лестер Лестер
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
2.38 3.50 2.75
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 25 Октября
05:01 · Англия. Премьер-лига
Бывший английский тренер: «Ливерпуль» не сохранит Трента»
04:47 · Англия. Премьер-лига
Моуринью анонсировал своё возвращение в АПЛ
04:34 · Англия. Премьер-лига
Постекоглу назвал проблему Вернера
03:58 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Антони очень хорош на тренировках»
03:47 · Англия. Премьер-лига
Мареска: «Уверен, со временем Мудрик будет забивать больше»
01:11 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» может арендовать игрока «Тоттенхэма» в январе
00:40 · Англия. Премьер-лига
Моуринью проиграл только 1 из 12 домашних матчей против «Манчестер Юнайтед»
00:20 · Англия. Премьер-лига
Мэддисон: «Мне казалось, что на левом фланге «Тоттенхэма» играет Неймар»
00:09 · Англия. Премьер-лига
Серия продолжается: «Манчестер Юнайтед» выиграл только 1 из 11 последних еврокубковых матчей
00:00 · Англия. Премьер-лига
Антони покинул поле из-за травмы спустя 15 минут после выхода на замену
24 Октября
22:52 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» рискует потерять ключевого игрока – «Арсенал» проявляет интерес слухи
21:33 · Англия. Премьер-лига
Скоулз одобрил возвращение Моуринью в «Манчестер Юнайтед»
21:31 · Англия. Премьер-лига
Гол «Панатинаикосу» стал для Мудрика первым в сезоне за «Челси»
21:24 · Англия. Премьер-лига
Фелиш: «Я всегда говорил, что однажды вернусь в АПЛ»
21:20 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола высказался о «Золотом мяче» для Холанна
21:13 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» потерял Калафьори - названы сроки 1
20:16 · Англия. Премьер-лига
Месси: «Руни — великий английский игрок своего поколения» 1
19:53 · Англия. Премьер-лига
​Зинченко: «Выиграл два титула АПЛ с контрактом игрока молодёжки»
19:42 · Англия. Премьер-лига
«Арсеналу» интересен форвард «Барселоны» 1
19:29 · Англия. Премьер-лига
Холанн ведёт переговоры с «Манчестер Сити»
18:58 · Англия. Премьер-лига
Жоржиньо может уйти из «Арсенала» в топ-клуб Ла Лиги слухи
18:18 · Англия. Премьер-лига
Рэшфорд попросил «Манчестер Юнайтед» отпустить его 3 слухи
17:48 · Англия. Премьер-лига
«Челси» повесил ценник на игрока, которого хочет подписать «Барселона» 2 слухи
16:17 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» может забрать игрока у «Реала» слухи
15:52 · Англия. Премьер-лига
Фоден — о календаре: «В какой-то момент ты выгораешь»
Все новости