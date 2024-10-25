Моуринью анонсировал своё возвращение в АПЛ

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью заявил о готовности вернуться в Английскую премьер-лигу в будущем.

Португалец уже работал в «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэме». С лета нынешнего года специалист возглавляет «Фенербахче». В четверг турецкий коллектив сыграл вничью в Лиге Европы с «Манчестер Юнайтед» (1:1).

После завершения встречи Моуринью раскритиковал рефери Клемана Тюрпена, удалившего его на 59-й минуте, и саркастически назвал француза «одним из лучших судей в мире».

«Думаю, лучшее, что я могу сделать после ухода из «Фенербахче», – возглавить клуб, не участвующий в турнирах УЕФА.

Итак, если через два года кому-то из нижней части турнирной таблицы АПЛ потребуется тренер, то я готов», – цитирует Sky Sports 61-летнего наставника.