Постекоглу назвал проблему Вернера

Рулевой «Тоттенхэма» Анге Постекоглу рассказал о причине неудач Тимо Вернера.

Немец не лучшим образом проводит сезон: он нечасто появляется в стартовом составе и до сих пор не забил ни одного гола. В четверг тренер «шпор» заменил форварда в перерыве матча Лиги Европы против нидерландского «АЗ Алкмаар» (1:0).

«Он определённо потерял уверенность в себе, вы это видите. Иногда из этого трудно выбраться. Всё, что мы можем сделать, – поддержать его и попытаться обеспечить условия, в которых он почувствует уверенность. Ему нужно найти выход из сложившейся ситуации, поскольку на атакующих позициях нам нужны игроки, способные оказывать влияние», – заявил в интервью после матча Постекоглу.