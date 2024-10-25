Тен Хаг: «Антони очень хорош на тренировках»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о вингере Антони.

Бразилец вышел на замену на 73-й минуте матча Лиги Европы против «Фенербахче» (1:1), но уже на 89-й покинул поле из-за травмы. После завершения поединка журналисты спросили у тен Хага, почему изначально тот принял решение выпустить Антони, а не Амада Диалло.

«Амад хорошо справляется, но я также должен был наградить Антони за его выступления на тренировках – он очень хорош почти на каждом занятии», – поведал в послематчевом интервью нидерландский наставник.

Антони сыграл лишь в пятый раз в сезоне. Диалло был основным на старте кампании, но два предыдущих матча АПЛ провёл на скамейке запасных.