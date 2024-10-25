Мареска: «Уверен, со временем Мудрик будет забивать больше»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска оценил выступление Михаила Мудрика.

В четверг 23-летний футболист забил свой первый гол в нынешнем сезоне, поразив ворота «Панатинаикоса» в поединке Лиги конференций (4:1).

«Очень рад за него. Мы проводим много индивидуальной работы с Мишей и другими вингерами, чтобы они занимали правильную позицию в штрафной. Именно с такой позиции забил Мудрик. У него начинает получаться. Это также важно для Санчо, Мадуэке, Нету – для всех наших вингеров. Они должны находиться в нужном месте, потому что мяч попадёт к ним именно там.

Возможно, Миша – один из тех, кто осваивается медленнее, но он продолжает совершенствоваться. Уверен, со временем он начнёт забивать больше голов и станет для нас важным игроком», – цитирует Football.London Мареску.