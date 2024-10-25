«Ювентус» может арендовать игрока «Тоттенхэма» в январе

Центральный защитник «Тоттенхэма» Раду Дрэгушин может вернуться в Италию уже зимой.

Румынский футболист не вписывается в планы рулевого «шпор» Анге Постекоглу, поэтому уход центрбека по ходу сезона считается вполне вероятным. Как информирует журналист Марко Контерио, возможность аренды Дрэгушина в январское трансферное окно рассматривает «Ювентус». Кандидатура 22-летнего игрока интересна спортивному директору «старой синьоры» Кристиано Джунтоли.

Раду Дрэгушин всего пять раз появился на поле в нынешней кампании. В начале года «Тоттенхэм» купил защитника у «Дженоа», заплатив порядка 25 млн евро. До лета 2023 года румын принадлежал именно «Ювентусу».