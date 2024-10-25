Моуринью проиграл только 1 из 12 домашних матчей против «Манчестер Юнайтед»

Жозе Моуринью снова не проиграл «Манчестер Юнайтед» – на этот раз во главе «Фенербахче».

Команда португальца ушла от поражения благодаря голу Юссефа Эн-Несири на 49-й минуте – 1:1. Сам рулевой вскоре был удалён и отправился досматривать матч на трибуны, но в оставшееся время результат не изменился.

Как отмечает Squawka, за свою тренерскую карьеру Моуринью провёл 12 домашних встреч с «Манчестер Юнайтед» во главе шести разных коллективов, проиграв только однажды. Единственная неудача состоялась во времена работы «особенного» в «Тоттенхэме». В пяти случаях команды Жозе брали верх, ещё шесть раз была зафиксирована ничья.