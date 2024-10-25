Мэддисон: «Мне казалось, что на левом фланге «Тоттенхэма» играет Неймар»

Полузащитник «Тоттенхэма» Джеймс Мэддисон похвалил 17-летнего товарища по команде Мики Мура.

«Шпоры» обыграли нидерландский «АЗ Алкмаар» в поединке Лиги Европы благодаря голу Ришарлисона с пенальти на 53-й минуте.

Мэддисона особенно впечатлило выступление юного вингера Мура на определённом отрезке встречи: «С 45-й по 65-ю минуту мне казалось, что у нас на левом фланге играет Неймар. Он был великолепен с мячом, бесстрашен. У него есть все необходимые качества», – сказал хавбек в послематчевом интервью.

Для Мики Мура сегодняшняя игра стала восьмой в составе первой команды «Тоттенхэма».