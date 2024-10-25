Серия продолжается: «Манчестер Юнайтед» выиграл только 1 из 11 последних еврокубковых матчей

«Манчестер Юнайтед» снова не удалось победить в поединке еврокубка.

В этот раз коллектив Эрика тен Хага не смог удержать преимущество во встрече с турецким «Фенербахче» – 1:1. Гости повели на 15-й минуте благодаря точному удару Кристиана Эриксена, а на 49-й Юссеф Эн-Несири установил на табло окончательный результат. Таким образом, на счету «красных дьяволов» всего одна победа в последних 11 матчах на европейской арене. Английский гранд не выиграл ни разу в последних шести поединках.

Последний триумф «Манчестер Юнайтед» в еврокубках состоялся ровно год назад – тогда удалось минимально одолеть датский «Копенгаген» в домашней игре группового этапа Лиги чемпионов.