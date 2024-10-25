Антони покинул поле из-за травмы спустя 15 минут после выхода на замену

Вингер «Манчестер Юнайтед» Антони травмировался вскоре после выхода на замену в матче Лиги Европы против «Фенербахче».

Бразилец появился на поле на 73-й минуте, заменив Маркуса Рэшфорда, а уже спустя 15 минут был вынужденно заменён из-за травмы. Пока неизвестно, насколько серьёзно повреждение 24-летнего футболиста, однако уйти самостоятельно он не смог – потребовались носилки.

Встреча «Фенербахче» – «Манчестер Юнайтед» завершилась со счётом 1:1.

Антони принял участие в пяти поединках команды Эрика тен Хага в нынешней кампании во всех соревнованиях, отметившись одним забитым мячом.