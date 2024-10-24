«Ньюкасл» рискует потерять ключевого игрока – «Арсенал» проявляет интерес

Нападающий «Ньюкасла» Александр Исак подумывает о смене обстановки.

Как сообщалось ранее, «сороки» хотели бы продлить договор шведа, однако тот не спешит вести переговоры со своим клубом. Согласно информации Mail Sport, на который ссылается Transfer News Live, окружение Исака будет настаивать на продаже форварда летом 2025 года, если «Ньюкасл» не попадёт в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона. Интерес к игроку проявляет лондонский «Арсенал».

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Александра Исака в 75 млн евро. В текущем сезоне 25-летний футболист по разу отметился голом и ассистом, проведя семь матчей за команду Эдди Хау во всех турнирах.