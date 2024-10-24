Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Скоулз одобрил возвращение Моуринью в «Манчестер Юнайтед»

24 Октября 2024 • 21:33 Комментировать
Фенербахче
0:0
Манчестер Юнайтед
1 2.95 X 3.65 2 2.35
1-й тайм

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз высказался о Жозе Моуринью.

Португальский специалист возглавлял «красных дьяволов» с июля 2016 по декабрь 2018 года. В настоящий момент 61-летний наставник работает в турецком «Фенербахче», который сегодня примет в родных стенах «Манчестер Юнайтед» в рамках общего этапа Лиги Европы.

«Моуринью отчаянно желал снова оказаться в «Манчестер Юнайтед». Почему бы нет?» – заявил Скоулз, выступая на TNT Sports перед матчем.

Нынешний главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг рискует потерять работу в ближайшее время, если результаты команды не улучшатся.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Фенербахче Жозе Моуринью Манчестер Юнайтед Пол Скоулз ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 24 Октября
21:50
Скоулз раскритиковал тактическое решение тен Хага: «Я в замешательстве»
21:42
Моуринью оценил игру «Манчестер Юнайтед»
21:35
Тен Хаг объяснил, почему выпустил Мазрауи на позиции «десятки»
21:33
Скоулз одобрил возвращение Моуринью в «Манчестер Юнайтед»
13:06
Актуальная ставка и прогноз на матч Фенербахче — Манчестер Юнайтед Лиги Европы — 24 октября 2024
06:35
Прогноз на точный счёт матча Фенербахче — Манчестер Юнайтед Лиги Европы — 24 октября 2024
02:22
Фенербахче - Манчестер Юнайтед: где смотреть прямую трансляцию онлайн
01:25
Ставка и прогноз на матч Фенербахче — Манчестер Юнайтед Лиги Европы 24 октября 2024
23 Октября
23:19
Тен Хаг сравнил себя с Моуринью
22:45
Тен Хаг высказался о календаре «Манчестер Юнайтед»
15:16
Моуринью назвал двух главных претендентов на победу в Лиге Европы – в обоих клубах он работал
21 Октября
19:21
Тех Хаг оценил Моуринью
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ФЕНЕРБАХЧЕ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Винисиус раскрыл, что сказал Анчелотти в перерыве матча «Реал» – «Боруссия» Тренер «Спартака» Сакич: «Нам будет не хватать Станковича» Мюллер дал комментарий после разгрома от «Барселоны» В «Спартаке» приняли решение по Пруцеву Названа лучшая команда в истории футбола: «Реал» ниже «Аякса» Анри предупредил Мбаппе насчёт «Реала» «Спартак» снова ошибся с тренером: что не так со Станковичем «Спартак» принял решение по Бонгонде Экс-игрок «Реала» Кроос назвал двух людей, которым боялся сказать о завершении карьеры Два основных игрока «Реала» пропустят битву с «Барселоной»
Флик уничтожил «бывших»: «Барселона» разгромила «Баварию» после шести поражений кряду «Реал» - «Боруссия» Дортмунд: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:2 «Барселона» 5 раз огорчила оборону «Севильи» Дзюба назвал лучшего футболиста всех времён - это не Роналду и Месси «Барселона» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 Названа лучшая команда в истории футбола: «Реал» ниже «Аякса» «Сельта» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Тренер из Италии согласился возглавить «Манчестер Юнайтед» «Барселона» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:1 «Реал» разочаровался в Мбаппе
Спортивные новости
Гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Филадельфию» ЦСКА дома уверенно переиграл «Амур» СКА поиздевался над «Куньлунем» в матче КХЛ, у Плотникова - хет-трик «Трактор» в результативном матче обыграл «Авангард» в КХЛ Всё решилось в серии буллитов: «Локомотив» переиграл московское «Динамо» в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
25.10.24 в 22:00
Лестер Лестер
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
2.38 3.50 2.75
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 24 Октября
21:33 · Англия. Премьер-лига
Скоулз одобрил возвращение Моуринью в «Манчестер Юнайтед»
21:31 · Англия. Премьер-лига
Гол «Панатинаикосу» стал для Мудрика первым в сезоне за «Челси»
21:24 · Англия. Премьер-лига
Фелиш: «Я всегда говорил, что однажды вернусь в АПЛ»
21:20 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола высказался о «Золотом мяче» для Холанна
21:13 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» потерял Калафьори - названы сроки 1
20:16 · Англия. Премьер-лига
Месси: «Руни — великий английский игрок своего поколения» 1
19:53 · Англия. Премьер-лига
​Зинченко: «Выиграл два титула АПЛ с контрактом игрока молодёжки»
19:42 · Англия. Премьер-лига
«Арсеналу» интересен форвард «Барселоны» 1
19:29 · Англия. Премьер-лига
Холанн ведёт переговоры с «Манчестер Сити»
18:58 · Англия. Премьер-лига
Жоржиньо может уйти из «Арсенала» в топ-клуб Ла Лиги слухи
18:18 · Англия. Премьер-лига
Рэшфорд попросил «Манчестер Юнайтед» отпустить его 2 слухи
17:48 · Англия. Премьер-лига
«Челси» повесил ценник на игрока, которого хочет подписать «Барселона» 1 слухи
16:17 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» может забрать игрока у «Реала» слухи
15:52 · Англия. Премьер-лига
Фоден — о календаре: «В какой-то момент ты выгораешь»
15:51 · Англия. Премьер-лига
Назван лучший тренер «Манчестер Юнайтед» после Фергюсона: Моуринью – на втором месте 1
15:35 · Англия. Премьер-лига
Хаманн: «АПЛ не заинтересована в том, чтобы «Манчестер Сити» вылетел» 1
14:22 · Англия. Премьер-лига
Раскрыта возможная зарплата Александера-Арнольда в «Реале»
14:04 · Англия. Премьер-лига
Хави хочет купить звезду «Барселоны» в случае прихода в «Манчестер Юнайтед» 3
11:41 · Англия. Премьер-лига
«Челси» и «Манчестер Юнайтед» поборются за защитника «Барселоны»
11:23 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» хочет форварда «Барселоны», похоронившего «Баварию» 8
10:56 · Англия. Премьер-лига
Фелиш высказался об игре за «Челси»
04:20 · Англия. Премьер-лига
Холанн не смог побить рекорд ван Нистелроя в Лиге чемпионов
02:24 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола рассказал, чем его впечатляет Савио 1
02:03 · Англия. Премьер-лига
​Слот: «Очень доволен победой»
00:09 · Англия. Премьер-лига
Слот установил сразу два рекорда «Ливерпуля»
Все новости