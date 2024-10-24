Скоулз одобрил возвращение Моуринью в «Манчестер Юнайтед»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз высказался о Жозе Моуринью.

Португальский специалист возглавлял «красных дьяволов» с июля 2016 по декабрь 2018 года. В настоящий момент 61-летний наставник работает в турецком «Фенербахче», который сегодня примет в родных стенах «Манчестер Юнайтед» в рамках общего этапа Лиги Европы.

«Моуринью отчаянно желал снова оказаться в «Манчестер Юнайтед». Почему бы нет?» – заявил Скоулз, выступая на TNT Sports перед матчем.

Нынешний главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг рискует потерять работу в ближайшее время, если результаты команды не улучшатся.