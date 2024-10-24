Гол «Панатинаикосу» стал для Мудрика первым в сезоне за «Челси»

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик вечером четверга поразил ворота «Панатинаикоса». Коллективы играют в рамках второго тура Лиги конференций УЕФА в Афинах. К концу второго тайма на табло – разгромное преимущество «Челси», 4:1.

Вингер «Челси» Михаил Мудрик забил второй гол «синих» в этом матче. Этот гол стал первым для украинца в рамках текущего футбольного сезона за «синих». Ранее он забивал в этом сезоне только на уровне сборных, поразив в октябре в Лиге наций ворота сборной Грузии.

Свой последний гол за «Челси» Мудрик до 24 октября забил 11 мая, ещё в прошлом сезоне АПЛ в ворота «Ноттингем Форест».