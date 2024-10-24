Фелиш: «Я всегда говорил, что однажды вернусь в АПЛ»

Нападающий «Челси» Жоау Фелиш высказался о своём возвращении в лондонский клуб.

Напомним, на правах аренды португалец выступал за «Челси» с января по июнь 2023 года. Минувшим летом «синие» оформили полноценный трансфер 24-летнего игрока.

— Когда я покинул «Челси» в 2023 году, я всегда говорил своей семье и друзьям, что однажды вернусь в Премьер-лигу. Несмотря на тяжелые моменты для «Челси» в тот период, мне понравилось проведенное время в клубе, — цитирует Фелиша журналист Фабрицио Романо.

В нынешнем сезоне Фелиш провел семь матчей во всех турнирах, отметился одним забитым мячом и отдал один голевой пас.