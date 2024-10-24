Гвардиола высказался о «Золотом мяче» для Холанна

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о шансах нападающего команды Эрлинга Холанна в борьбе за «Золотой мяч».

«Футболисты, наверное, переживают по этому поводу. Мне же без разницы, получит ли Холанн «Золотой мяч». Самое важное то, что он доволен и улыбается», - передает слова испанского специалиста Manchester Evening News.

Стоит напомнить, что в прошлом сезоне Эрлинг финишировал на втором месте в итоговом голосовании. Норвежец уступил аргентинцу Лионелю Месси.

Церемония вручения «Золотого мяча» в этом году пройдет 28 октября в Париже. Фаворитом на награду считается форвард «Реала» Винисиус Жуниор.